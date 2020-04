In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 3.582 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen.

+++ Main-Taunus-Kreis richtet zentrale Corona-Praxis ein +++

9.48 Uhr: Im Main-Taunus-Kreis können sich Menschen mit Covid-19-Symptomen bald an eine zentrale Corona-Beratungsstelle wenden. Nach Angaben der Kreisverwaltung soll dort eine ambulante Schwerpunktpraxis für Verdachtsfälle eingerichtet werden. Ziel der Praxis sei es, dass Patienten Hausärzte meiden und somit die Ansteckungsgefahr reduzieren. Details zum Standort der neuen Corona-Praxis hat der Kreis noch nicht mitgeteilt.

+++ Ministerin: Auch Landwirte können Soforthilfe beantragen +++

9.15 Uhr: Die Soforthilfen des Landes Hessen für Betriebe, die wegen der Corona-Krise in Finanznot geraten sind, stehen auch Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft zu. Darauf wies Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden hin. "Dass die Saisonarbeitskräfte zurzeit nicht kommen können, ist eine zusätzliche Härte für die Bäuerinnen und Bauern", erklärte sie. "Es drohen Ernteausfälle und damit Einkommenseinbußen für die Landwirtschaftsbetriebe, die sich vor allem auf den Obst- und Gemüseanbau spezialisiert haben."

Auch die Forstwirtschaft stehe wegen der großen Waldschäden, mangelnden Saisonarbeitskräften und einem eingebrochenen Exportmarkt vor großen Herausforderungen. Nach einem ersten Ansturm auf die Online-Plattform zur Antragstellung beim Regierungspräsidium Kassel habe sich die Lage inzwischen deutlich entspannt. "Wir sind zuversichtlich, dass alle Anträge zügig bearbeitet werden und dass das Geld schnell bei den Land- und Forstwirtschaftsbetrieben ankommt", teilte Hinz mit.

+++ Schriftliche Abiturprüfungen enden +++

9.04 Uhr: Am Donnerstag enden die schriftlichen Abiturprüfungen, zum Abschluss stehen Arbeiten in den Leistungs- und Grundkursen in Biologie auf dem Plan. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will danach eine erste Zwischenbilanz über den Ablauf der Prüfungen ziehen. Wegen der Corona-Krise war es umstritten, ob sie wie geplant stattfinden sollen. Mit Blick auf die anstehenden mündlichen Prüfungen zeigte sich Lorz am Mitwoch gegenüber dem hr noch optimistisch, dass diese ohne Einschränkungen stattfinden können. Er fügte aber hinzu: "Das hängt letztlich von der Infektionslage ab."

+++ Krise trifft Schausteller hart +++

8.48 Uhr: Eigentlich sollte am heutigen Donnerstag die Jubiläumsausgabe der 675. Dippemess beginnen. Doch das Volksfest in Frankfurt ist gestrichen, wie so viele andere in ganz Hessen. "Dieser Stillstand geht vielen an die Substanz", sagt Christine Beutler-Lotz, die seit Jahrzehnten als Schaustellerseelsorgerin im Einsatz ist. "Schausteller sind es gewohnt, in Freiheit zu leben." Was ihnen fehle sei das Unterwegssein an der frischen Luft und das Reisen von Ort zu Ort.

Hinzu kommen finanzielle Sorgen. "Die Lage ist sehr prekär", zumal die meisten ihr letztes Geld auf den Weihnachtsmärkten im Dezember verdient hätten. Im Winter seien viele Investitionen getätigt oder Fahrgeschäfte gewartet worden. Nun fehlten die nötigen Einkünfte. "Erste Einkäufe für die Buden wurden gemacht. Jetzt sitzen sie auf ihren Teddys, aber die kann man nicht essen." Die Pfarrerin sagt aber auch: "Die Schausteller lassen sich nicht unterkriegen."

+++ Corona-Krise behindert Kampf gegen Borkenkäfer +++

8.32 Uhr: Dürre, Hitze, Stürme und vor allem Schädlinge haben Hessens Wäldern in den vergangenen Jahren extrem zugesetzt. Trotz der Corona-Krise läuft die Aufforstung, drei Millionen Pflanzen sollen in diesem Jahr laut Hessen Forst ausgesetzt werden. Der Kampf gegen den Borkenkäfer leidet allerdings unter der Krise, erklärte eine Sprecherin: "Unseren Unternehmern fehlen die Arbeitskräfte, analog zur Landwirtschaft, und der Holzmarkt stagniert, auch weil der Absatz nach Fernost eingebrochen ist."

Totes Holz bietet den Käfern idealen Lebensraum. Nun soll zumindest das Holz entfernt werden, von dem eine Gefahr für den Wald ausgeht. Die Zeit drängt: Sobald die Temperaturen wieder über die 15-Grad-Marke klettern, rechne man mit hoher Borkenkäfer-Aktivität, sagte die Sprecherin.

