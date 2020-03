Immer mehr Verbände fordern, die Schulen in Hessen zu schließen. Dem schließen sich SPD und FDP an. Zu den kommenden Sitzungen des Landtags werden keine Besuchergruppen zugelassen. Die Zahl der Infizierten in Hessen stieg auf 91.

+++ TU Darmstadt sagt Veranstaltungen ab +++

Die TU Darmstadt hat zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Dabei handelt es sich um Führungen, Preisverleihungen und Gesprächsrunden. Auch der Girls‘ Day am 26. März ist gestrichen. Nur wenige Veranstaltungen sind von den Absagen nicht betroffen. Hier eine Übersicht aller Ausfälle der TU Darmstadt .

+++ Weitere Schulen geschlossen +++

Wegen eines Corona-Verdachtsfalls sind drei Schulen in Lampertheim geschlossen worden. Ein Lehrer der Alfred-Delp-Schule werde momentan auf das Virus getestet, teilte der Kreis mit. Vorsorglich wurden auch drei benachbarte Schulen - die Biedensandschule, die Elisabeth-Selbert-Schule und das Lessing-Gymnasium - geschlossen.

Auch in Wiesbaden sind mehrere Schulen zu: die Fritz-Gansberg-Schule, die Diesterwegschule, die Geschwister-Scholl-Schule und die Luise-Schroeder-Schule. In Geisenheim bleiben die St. Ursula-Schule und die Berufliche Schule Geisenheim geschlossen, in Idstein betrifft es die Montessori-Schule.

+++ Coronafall bei Opel in Rüsselsheim +++

Beim Autobauer Opel in Rüsselsheim gibt es einen bestätigten Coronafall. Wie der Wiesbadener Kurier meldet, arbeitet die Person im Adam-Opel-Haus und wurde in häusliche Quarantäne geschickt. Auch Mitarbeiter, die mit dem Kollegen in Kontakt standen, sind mittlerweile in Quarantäne. Weitere Mitarbeiter aus dem Adam-Opel-Haus seien ins Home Office geschickt worden. Die Produktion im Werk sei nicht betroffen.

+++ SPD und FDP fordern Schließung aller Schulen +++

Der Forderung mehrerer Verbände nach landesweiten Schulschließungen schließen sich nun auch SPD und FDP an. Das oberste Ziel müsse es sein, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, schrieben Nancy Faeser (SPD) und René Rock (FDP) in einer gemeinsamen Mitteilung. "Was auch immer erforderlich ist, um dieses Ziel zu erreichen, muss getan werden. Deswegen fordern wir die Landesregierung auf, dem Beispiel Bayerns und des Saarlandes zu folgen und die Schulen zu schließen."

Die kommenden fünf Wochen könnten entscheidend sein für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, deswegen dürften die Verantwortlichen nicht länger warten. Für Schüler bis zur 8. Klasse müsse eine Notbetreuung sichergestellt werden, um berufstätige Eltern zu unterstützen, so Faeser.

+++ Oldtimermesse Technorama in Kassel abgesagt +++

Die Technorama in Kassel, bei der sich die Oldtimerszene am Wochenende zum Saisonstart treffen wollte, ist abgesagt. Die Messe mit rund 400 internationalen Ausstellern wird voraussichtlich in den Juni verschoben.

+++ Landrat poltert gegen Ministerium: Keine Führungsstärke +++

Der Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang Schuster (SPD), hat das Hessische Gesundheits-und Sozialministerium für mangelnde Führungsstärke und fehlende Unterstützung hart kritisiert. "Wir stehen ziemlich alleine da", schreibt Schuster auf seiner Facebook-Seite . Das Ministerium habe zwar eine "tolle Presseabteilung", aber das reiche nicht, so Schuster, in dessen Kreis am 28. Februar der erste hessische Corona-Fall gemeldet wurde.

Der Landrat konstatiert nun: "Nach über zwei Wochen muss ich leider sagen: Das Hessische Gesundheitsministerium führt nicht. Es ist nicht mehr und nicht weniger als eine gesundheitspolitische Selbsthilfegruppe", so Schuster. Der Landrat fordert: "Was wir brauchen, ist ein Landesgesundsheitsamt. Dieses muss fachlich und personell die Gesundheitsämter vor Ort unterstützen." Schuster kritisierte auch die Kassenärztliche Vereinigung Hessens (KV). Diese könne Geld für Krankenhäuser verteilen. "In Zeiten wie diesen versagt die KV total", so Schuster. Im Lahn-Dill-Kreis gibt es mittlerweile fünf bestätigte Corona-Fälle (Stand 12. März).

+++ Verbände fordern Schulschließungen +++

Das Saarland, Bayern, Niedersachsen und offenbar auch Rheinland-Pfalz haben beschlossen, flächendeckend alle Schulen zu schließen. In Hessen ist noch keine Entscheidung gefallen, doch der Handlungsdruck wächst. Der Philologenverband hat eine unverzüglich Schließung der Schulen in Hessen gefordert. Es bestünden deutliche Hygiene- und damit verbunden Infektionsrisiken an den Schulen, da Tausende Kinder und Jugendliche in den Klassenräumen und in den Pausen aufeinandertreffen, mahnte der Verband am Freitag in Wiesbaden.

Ähnlich sieht es auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE). In einem offenen Brief hat sich der VBE am Freitag an Kultusminister Lorz (CDU) gewandt. "Es ist aus Sicht der VBE Hessen sehr bedenklich, dass Schulen erst dann geschlossen werden, wenn es bereits zu spät ist, wenn es also konkrete Verdachtsfälle oder belegte Fälle gibt, wenn das Infektionsschutzgesetz greift und die Gesundheitsbehörde die Schule schließt."

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnt, die Notwendigkeit einer Schließung der Bildungseinrichtungen bis zu den Osterferien müsse "ernsthaft geprüft" werden.

+++ Festakt in Paulskirche abgesagt +++

Eigentlich sollte am Samstag der Festakt zum Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter Preis in der Paulskirche stattfinden. Passenderweise geht der mit 120.000 Euro dotierte Medizinpreis in diesem Jahr an einen Immunologen. Doch die Preisverleihung an den Japaner Shimon Sakaguchi ist abgesagt.

+++ Fußball-Bundesliga unterbricht Spielbetrieb +++

Die Deutsche Fußball Liga will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga vom kommenden Dienstag an bis zum 2. April unterbrechen. Aus hessischer Sicht betrifft das die Spiele von Eintracht Frankfurt (gegen Bayern München), Darmstadt 98 (gegen St. Pauli) und Wehen Wiesbaden (gegen Heidenheim). Der Spieltag an diesem Wochenende solle aber so weit möglich weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, teilte die DFL am Freitag mit.

+++ Was Eltern im Fall von Schulschließungen beachten sollten +++

Wenn Schulen und Kitas wegen der Corona-Krise geschlossen werden, stellt sich für Eltern die Frage: Was mache ich mit den Kindern? Peter Wedde, Professor für Arbeitsrecht an der University of Applied Sciences in Frankfurt, zeigt im hr-iNFO-Interview die Möglichkeiten auf, die Arbeitnehmer haben. Sich einfach krank zu melden, ohne krank zu sein, ist zum Beispiel keine gute Idee. Fest steht: Kinderbetreuung ist Elternsache und so liegt die Last – auch die finanzielle – bei den Arbeitnehmern. Sollte der Urlaub schon verbraucht sein, kann man unbezahlten Urlaub nehmen. Ob man im Härtefall auch seinen Job verlieren kann und ob es Hoffnung auf eine Erstattungsmöglichkeit für externe Kinderbetreuung gibt, erklärt Wedde im Interview.

+++ DRK gibt Tipps für häusliche Quarantäne +++

Mit den steigenden Fallzahlen nimmt auch die Anzahl der Menschen zu, die in häusliche Quarantäne geschickt werden. Doch zwei Wochen daheim könnten für einige Menschen eine größere Herausforderung darstellen, befürchtet der DRK-Landesverband Hessen. Für die Betroffenen hat das DRK deswegen jetzt Tipps zusammengestellt, damit sie die Zeit "gut physisch und psychisch überstehen".

In einer Mitteilung sind insgesamt 13 Empfehlungen genannt, darunter Tipps wie "Sorgen Sie zu Hause für einen geregelten Alltag und geben Sie ihm Struktur", "Sorgen Sie für Privatsphäre für jedes Familienmitglied" und "Bestimmen Sie fixe Zeitpunkte, an denen die Familie (sofern alle gesund sind) sich zur gemeinsam Mahlzeit trifft." Der vielleicht wichtigste Tipp folgt zum Schluss: "Bleiben Sie trotz des Ausnahmezustandes positiv und gelassen. Diese Krise wird vorbeigehen!"

+++ Landtag tagt ohne Besucher +++

Der Landtag reagiert mit Einschränkungen für Besucher auf die Ausbreitung des Coronavirus. Zu den Sitzungen des Landtags im März werden keine Besuchergruppen zugelassen, teilte Landtagspräsident Boris Rhein mit. "Die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger hat für uns höchste Priorität und wir müssen entsprechende Vorkehrungen treffen." Bis zum Ende der Osterferien fallen außerdem alle Veranstaltungen im Landtag aus. Nach eigenen Angaben besuchen an Plenartagen etwa 2.000 Menschen das Parlament. Mit den Maßnahmen solle die Ansteckungsgefahr für Besucher, Mitarbeiter und Abgeordnete vermieden werden. Die parlamentarische Arbeit sei nicht beeinträchtigt, der Landtag bleibe handlungsfähig.

+++ Verwirrung um Quarantäne im Kreis Bergstraße +++

Knapp 100 Rimbacher Schüler kamen vergangene Woche von einer Skifreizeit im Corona-Risikogebiet Südtirol zurück. Der Kreis Bergstraße schickte sie und ihre zehn Betreuer sofort in häusliche Quarantäne. Zum Teil sollten auch ihre Eltern zu Hause bleiben, hieß es zuerst vom Kreis Bergstraße. Doch in einem späteren Brief des Landrats war ausdrücklich nur noch von "freiwilliger Quarantäne" für die Eltern die Rede. Ein Hin und Her, das die Eltern ärgert. Vor allem, weil sich dieser Punkt als entscheidend bei der Frage erweisen könnte, ob sie ihr Gehalt weiter beziehen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

+++ Fraport in der Corona-Krise: unbezahlter Urlaub, Kurzarbeit, keine Neueinstellungen +++

Fraport rechnet mit deutlichen Belastungen durch das Coronavirus. Seit Wochen kommt es nach Angaben des Frankfurter Flughafenbetreibers zu massiven Flugstreichungen. In der ersten Märzwoche brach die Passagierzahl um 30 Prozent ein. "Wir müssen derzeit davon ausgehen, dass sich die starken Verkehrsrückgänge in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzen, ohne dass wir Ausmaß und Dauer der Rückgänge verlässlich abschätzen können", sagte Vorstandschef Stefan Schulte am Freitag bei der Bilanzvorlage. Eine konkrete Prognose könne er daher derzeit nicht abgeben.

Schulte kündigte umfassende Sparmaßnahmen an, unter anderem sollen Personalkosten gesenkt werden. Mitarbeitern werde unbezahlter Urlaub angeboten, außerdem bereite das Unternehmen Kurzarbeit für die Beschäftigten vor. Neueinstellungen fänden bis auf weiteres nicht mehr statt.

+++ Grundschule in Fuldatal wegen Coronavirus geschlossen +++

Wegen des Verdachts auf das Coronavirus in Fuldatal-Ihringshausen (Kassel) ist am Freitag die Ludwig-Emil-Grimm-Grundschule geschlossen. Das entschieden Schulleitung und Gesundheitsamt, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Der Vater zweier Schüler sei positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die Schüler waren am Mittwoch noch zum Unterricht erschienen. Wie lange die Schule geschlossen bleibt, wollten die Verantwortlichen am Freitag klären.

Auch an der Diesterwegschule und der Fritz-Gansberg-Schule in Wiesbaden sowie an der Grundschule Dutenhofen in Wetzlar fällt der Unterricht wegen des Coronavirus aus. Hier finden Sie eine Liste weiterer, aktueller Schulausfälle.

+++ Kein Vordereinstieg und kein Fahrkartenverkauf in Bussen +++

Auf mehreren Buslinien im Rhein-Main-Verkehrsverbund dürfen Fahrgäste nicht mehr vorne beim Fahrer einsteigen und auch keine Fahrkarten im Bus kaufen. Es handle sich um eine Schutzmaßnahme, teilte der RMV mit.

Fahrgäste könnten Tickets vor Fahrtantritt als Zeitkarten, über die App oder spätestens beim Umstieg an einer Station mit Fahrkartenautomat kaufen. Auf welchen Linien die Einstiegstür beim Fahrer geschlossen bleibt, steht hier . Der Linienbetrieb ist laut RMV derzeit durch die Ausbreitung des Coronavirus nicht beeinträchtigt.

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (10. März bis 12. März 2020):

+++ Abiturienten vom Unterricht freigestellt +++ Absage von Großveranstaltungen bis 10. April +++ Kassel schließt Theater und Kinos +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (6. März bis 9. März 2020):

+++ Arzt-Praxis unter Quarantäne +++ Deutsche Bank sagt 150-Jahrfeier ab +++ Blutreserven halten 2,2 Tage +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (28. Februar bis 5. März 2020):

+++ 99 Schüler in Quarantäne +++ Lufthansa streicht Israel-Flüge +++ 1.000 Anrufe bei Hotline +++

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Hände regelmäßig und gründlich waschen (20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

Abstand halten beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen