Sonderimpfaktion in Wetzlar und Herborn

Der Lahn-Dill-Kreis bietet in den Impfambulanzen in Wetzlar und Herborn Sonderimpfaktionen vom 2. bis 5. Februar mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna an. Impfwillige ab zwölf Jahren können an diesen Tagen frei zwischen den beiden mRNA-Vakzinen wählen. "Uns steht derzeit wieder mehr Biontech-Impfstoff zur Verfügung, sodass wir die Altersbeschränkung zunächst an den geplanten Aktionstagen aufheben werden“, sagte Landrat Wolfgang Schuster.

Die Impfungen in den Impfambulanzen finden nach wie vor ohne Terminvergabe statt. Interessierte können generell von Montag bis Samstag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in die Ambulanzen kommen. Die Wartezeiten sind nach Angaben des Kreises derzeit gering. Die Impfambulanzen befinden sich in Wetzlar im Herkules Center, Bahnhofstraße 19, und in Herborn gegenüber dem Herkules-Baumarkt, Untere Au 8.