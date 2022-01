Kreis Darmstadt-Dieburg jetzt ebenfalls Hotspot

Die Zahl der sogenannten Corona-Hotspots in Hessen ist nun auf acht angestiegen. Vor den Kreisen Offenbach und Hochtaunus waren bereits die Städte Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach sowie der Kreis Fulda sogenannte Hotspots geworden - nun zählt auch der Kreis Darmstadt-Dieburg dazu.

Wie der Landkreis am Dienstagmittag meldete, lag die die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Darmstadt-Dieburg an drei aufeinanderfolgenden Tagen über der definierten Marke von 350: am heutigen Dienstag bei 379,2, am Montag bei 383,6 und am Sonntag bei 355,1.

Damit gelten auch hier strengere Regeln: 2G-plus für Veranstaltungen im Bereich Sport oder Kultur (mit mehr als zehn Personen), für Kinos, Gastronomie und touristische Übernachtungen in Innenräumen, 2G draußen. Nach der 2G-plus-Regel muss zusätzlich zum Impf- oder Genesenen-Nachweis (2G) ein aktueller Negativ-Test (plus) gezeigt werden - für Geboosterte fällt diese Pflicht allerdings weg. Hinzu kommen ein Alkoholverbot an publikumsträchtigen öffentlichen Orten sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen.