Fehlerhafte Fallzahlen in einigen Kreisen und Städten

Wegen eines schief gegangenen Software-Updates des Robert Koch-Instituts (RKI) haben weiterhin einige Kreise Probleme, ihre Corona-Fälle an das RKI zu melden. In Frankfurt etwa besteht das Problem seit über einer Woche. Auch jetzt "ist das Problem noch nicht behoben", teilte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes auf Anfrage des hr mit. Allein in Frankfurt gebe es einen Rückstand von circa 6500 Meldungen.

Ähnlich sieht es im Kreis Fulda aus. Hier sprechen die gemeldeten Inzidenzen eigentlich dafür, dass der Kreis bald aus der Hotspot-Regelung fällt. Der Kreis lag am Mittwoch mit einer Inzidenz von 296 den vierten Tag in Folge unter der 350er-Marke. Ab dem fünften Tag entfällt die Hotspot-Regel. Doch auch hier werde das Infektionsgeschehen aufgrund des Softwarefehlers aktuell nicht korrekt abgebildet. "Die 7-Tage-Inzidenz ist aus diesem Grund in den vergangenen Tagen nur scheinbar gesunken", hieß es. Fulda bleibt deshalb Hotspot, wie der Kreis mitteilte.

In der Region Kassel hat es in der vergangenen Woche keine Probleme mit dem Update gegeben. "Wegen der Häufung von Problemen mit neuen Updates, werden diese hier etwas verzögert installiert", teilte der Kreis mit. Dieses Vorgehen habe dem Gesundheitsamt in der Region Kassel gelegentlich Probleme erspart.

Welche hessischen Kreise genau von den Problemen betroffen sind, konnte das RKI nicht sagen. Der Kreis Fulda verwies auf ein Update des RKI, das für Freitag angekündigt ist. Ab dann sollen sich die Fallzahlen wieder normalisieren, hieß es.