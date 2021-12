Kirchen rufen zu Frieden im Corona-Stress auf

Die evangelischen Kirchen haben zu Weihnachten zu Frieden und Furchtlosigkeit aufgerufen. Angesichts aufgeheizter Debatten und zunehmender Proteste im Zuge der Corona-Pandemie sagte die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Beate Hofmann, in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Weihnachtsbotschaft: "In den Streit dieser Tage setzt Gott einen anderen Ton." In eine von Aggression, Hass und Erschöpfung geprägte Situation komme die Botschaft von einem Kind, durch das Gott zum Menschen sage: "Fürchte dich nicht, auch wenn es um dich herum gerade zum Fürchten ist."

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung mahnte, trotz allem Stress Frieden zu bewahren. "Frieden auf Erden! - Das steht mitten in der Weihnachtsgeschichte", schreibt Jung in einem Beitrag auf der Internetseite der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Das Kind in der Krippe sei das große Zeichen Gottes dafür, dass Gott Frieden wolle. Das Kind werde als erwachsener Mensch Jesus zur Nächstenliebe und zur Feindesliebe rufen.