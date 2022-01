Quote positiver Corona-Tests an Schulen steigt

Die Corona-Zahlen an Hessens Schulen steigen weiter an. Wie das Kultusministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag die Quote der positiven PCR-Tests in der zurückliegenden Woche bei den Schülerinnen und Schülern bei 0,28 Prozent. Unter den Lehrkräften betrug dieser Wert im gleichen Zeitraum 0,23 Prozent. In der Woche zuvor hatte die Quote positiver PCR-Coronatests in der Schülerschaft noch 0,13 Prozent betragen, bei Lehrerinnen und Lehrern 0,14 Prozent. In dieser Zeit waren nach Angaben des Ministeriums 1,6 Prozent der Lehrkräfte und 2 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.