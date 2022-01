Weitere Kinderimpftage im Rheingau-Taunus-Kreis

In der Impfstation des Rheingau-Taunus-Kreises in Eltville gibt es am Samstag (29. Januar) und Sonntag (30. Januar) von 10 bis 17 Uhr Impftage für Kinder unter zwölf Jahren. Das teilte der Kreise am Freitag mit. Um die Impfungen der Kinder ohne längere Wartezeiten zu ermöglichen, hat der Landkreis ein Online-Portal für die Terminvergabe eingerichtet.

Auch am 5. und 6. Februar sollen weitere Impftage für Kinder von fünf bis zwölf Jahren in Eltville stattfinden. "Für Erwachsene gibt es an den genannten Tagen keine Impfangebote in Eltville", hieß es. Diese könnten sich jedoch in der Impfstation in Taunusstein-Wehen impfen lassen. Auch Booster-Impfungen für Jugendliche seien im Kreis ab sofort möglich.