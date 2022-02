Impf-Drive-in in Biebesheim

Um den aktuellen besonderen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, veranstaltet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Samstag, 12. Februar, von 10 bis 18 Uhr ein Impf-Drive-in an der Biebesheimer Rheinhalle (Groß-Gerau). Dort kann man, mit vorheriger Terminabsprache und ohne das eigene Auto zu verlassen, im Vorbeifahren geimpft werden. "Dadurch ist der Kontakt zu anderen Menschen nahezu null", heißt es in der DRK-Mitteilung.

Geimpft wird ausschließlich mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech Pfizer. Das DRK hält 1.200 Erwachsenen-Dosen und 300 Kinder-Dosen bereit, es werden insgesamt 500 Auto-Termine am Samstag elektronisch vergeben, in der dann pro Auto-Terminslot jeweils auch ganze Familien bzw. Gruppen geimpft werden können. "Personen oder Familien ohne Auto können ebenfalls teilnehmen", sagte DRK-Kreis-Präsident Hans Reinheimer, die Aktion ist auch nicht an einen Wohnsitz im Kreis Groß-Gerau gebunden, sondern "für jeden offen".