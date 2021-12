4.700 Menschen am Wochenende in Hanau geimpft

Der "Impf-Marathon" im Main-Kinzig-Kreis kam bei den Bürgern gut an: Knapp 4.700 Menschen wurden am Wochenende in Hanau geimpft. Gut 80 Prozent waren Booster-Impfungen, wie der Kreis und die Stadt Hanau am Montag bekannt gaben. Am Samstag und Sonntag hatten mehr als 300 Ehrenamtliche jeweils von 7 bis 24 Uhr in der August-Schärttner-Halle geimpft. Dort wurde im Spätsommer das große Impfzentrum geschlossen.

"Die Bürgergesellschaft in der Region an Main und Kinzig steht in diesen Zeiten eng zusammen, wenn es darum geht, den Immunschutz der Menschen schnell zu erhöhen", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Impfaktion wurde rein von Ehrenamtlichen getragen.