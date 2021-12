Anteil der entdeckten Omikron-Infektionen vorerst nicht weiter gewachsen

In Dänemark und Großbritannien breitet sich die ansteckendere Omikron-Variante des Corona-Virus rasant aus - Fachleute gehen davon aus, dass sie bis Mitte Januar auch in Deutschland dominant sein wird und eine neue Infektionswelle auslöst.

In Hessen allerdings ist in der vergangenen Woche der Anteil der entdeckten Omikron-Infektionen nicht weiter gewachsen - in den Stichproben, die auf Viren-Varianten untersucht werden, wurde elf mal (in 1,2 Prozent der Fälle) Omikron entdeckt. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in einer Datenauswertung am Freitag mit. Bundesweit zeigt sich allerdings der erwartete Aufwärtstrend: Enthielten in der Vorwoche 0,1 Prozent der Stichproben, waren es in der vergangenen Woche 0,6 Prozent.