Saisonstart Dampflokomotive "Emma" startet in Bad Orb

Die beliebte Dampflokomotive "Emma" startet traditionell am Osterwochenende in Bad Orb/Wächtersbach (Main-Kinzig) in die Saison.

Immer von Ostern bis Ende Oktober dampft Emma an Sonn- und Feiertagen durch das Autal. Auf der etwa sieben Kilometer langen Strecke fährt die Lok durch die Spessartlandschaft. Startschuss ist am Ostersonntag um 11.10 Uhr.