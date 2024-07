Demonstration gegen Wald-Rodung in Langen

Rund 70 Aktivisten der Gruppe Wald Statt Asphalt haben am Samstag am Bahnhof in Langen (Offenbach) demonsrierten.

Ihr Protest richtete sich gegen Rodungen im Langener Wald zur Ausweitung des Sand- und Kiesabbaus durch das Unternehmen Sehring. In einem Demonstrationsaufruf im Internet hieß es: "Wir lassen nicht zu, dass in Zeiten des Waldsterbens und einer sich immer weiter verschärfenden Klimakrise wertvolle und intakte Waldstücke wie der Langener Bannwald gerodet werden!" Am Bahnhof wurde nach einer kurzen Kundgebung eine Mahnwache abgehalten. Am Waldsee hatten mehrere Aktivisten vor Tagen ein Protestcamp errichtet. Der Langener Waldsee entstand durch den Abbau von Sand und Kies. Um den Tagebau auszuweiten hatte Sehring 2013 die Genehmigung bekommen, rund 64 Hektar Wald zu roden. Etwa 30 Hektar sind laut Regierungspräsidium Darmstadt bislang gerodet. Alle zwei Jahre muss es zusätzlich zur grundsätzlichen Genehmigung die Durchführung von Rodungen neu erlauben. Derzeit sind bis 2025 keine Rodungen geplant. Worum es bei der Besetzung am Langener Waldsee geht Zum Artikel