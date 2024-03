Unbekannte haben aus einem Mehrfamilienhaus in Liederbach (Main-Taunus) mehrere Fahrräder und passendes Zubehör im Wert von knapp 20.000 Euro gestohlen.

Die Diebe gelangten am frühen Samstagmorgen in den Keller und hebelten dort mehrere Abteile auf, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Sie entkamen mit mindestens fünf Fahrrädern.