Wohnungsdurchsuchungen in Hessen gegen sexualisierte Gewalt an Kindern

Bei einem Großeinsatz gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen hat die Polizei die Wohnungen von 67 Beschuldigten in Hessen durchsucht.

Die Einsätze fanden von Montag bis Donnerstag statt, wie das Landeskriminalamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Beschuldigten, 65 Männer und zwei Frauen, sollen Kinder- und Jugendpornografie erworben oder verbreitet haben. Einige stehen im Verdacht, Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Die Beschuldigten aus verschiedenen Städten standen nach ersten Erkenntnissen untereinander nicht in Kontakt.