Drei Menschen in Niederaula vor dem Hochwasser gerettet

In Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) haben Einsatzkräfte am Mittwochabend drei Menschen gerettet, die mit ihrem Auto eine gesperrte Straße passieren wollten. Das Fahrzeug war im Hochwasser zwischen den Ortsteilen Niederjossa und Solms liegengeblieben und konnte nicht weiterfahren. Die starke Strömung der Fulda sorgte dafür, dass die Insassen auch zu Fuß nicht weiterkamen – sie retteten sich auf eine Brücke. Feuerwehr, Polizei und DLRG mussten anrücken, um die Gestrandeten zu bergen. Mit einem Boot wurden sie in Sicherheit gebracht.