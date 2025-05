Kohfeldt hofft auf "Bölle-Stimmung"

Lilien-Trainer Florian Kohfeldt erhofft sich für das letzte Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg ein letztes Mal diese Saison eine "richtige Bölle-Stimmung". In der Pressekonferenz vor dem Spiel richtete er sich mit einem Apell direkt an die Fans: "Einer der entscheidenden Faktoren, die wir als Lilien haben, ist, dass Mannschaft und Fans ganz eng zusammenstehen. Vielen Dank dafür in der Saison und noch einmal am Sonntag." Obwohl es nicht die einfachste Saison gewesen sei, habe er immer die Anerkennung für die Leistung seiner Mannschaft in der Stadt wahrgenommen.