Drei Tote bei Unfällen in Wiesbaden

Bei zwei Unfällen in Wiesbaden sind in der Nacht zum Dienstag insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen.

Beim ersten Unfall verlor ein 37 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Sein 34 Jahre alter Beifahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beim zweiten Unfall kam ein Auto, in dem zwei Männer saßen, von der Straße ab und überschlug sich. Die Insassen im Alter von 22 und 27 Jahren starben auch noch an der Unfallstelle.