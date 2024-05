Drei Verletzte nach Streit in Niedernhausen

Vier Männer sind in der Nacht zum Sonntag in Niedernhausen-Oberjosbach (Rheingau-Taunus) aus noch unbekanntem Grund in Streit geraten.

Laut Polizei kamen im Verlauf der Auseinandersetzung Tierabwehrspray und ein Messer zum Einsatz. Drei Männer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.