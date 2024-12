Drei Verletzte nach Unfall

Bei einem Auffahrunfall in Hofheim (Main-Taunus) sind am Sonntag drei Menschen leicht verletzt worden. Eines der Autos geriet in Brand.

Laut Polizei fuhr ein 23-Jähriger offenbar auf das Auto einer 23-Jährigen auf, als diese von der L3018 abbiegen wollte. Eines der Autos fing Feuer, nachdem die Insassen bereits ausgestiegen waren. Die Strecke zwischen der Katharina-Kemmler-Straße in Hofheim und der Anschlussstelle Frankfurt-Zeilsheim musste zwischenzeitlich gesperrt werden.