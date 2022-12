Bei einem Unfall am Bahnübergang im mittelhessischen Lahntal ist ein dreijähriges Mädchen gestorben. Die Mutter erlitt leichte Verletzungen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein dreijähriges Kind ist am Mittwochnachmittag an einem mit sogenannten Umlaufgeländern versehenen Bahnübergang in Lahntal-Sarnau (Marburg-Biedenkopf) tödlich verletzt worden. Die näheren Umstände des Unglücks untersucht nun die Kriminalpolizei, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Die Mutter des Mädchens erlitt leichte Verletzungen, ein im Kinderwagen liegendes Kleinkind blieb unverletzt. Der Zug der Kurhessenbahn war auf der Fahrt von Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen nach Marburg. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

