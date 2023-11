Drogendealer aus Gießen in U-Haft

Gießen: Wegen des dringenden Verdachts des illegalen Drogenhandels ist ein 21 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft gekommten.

Polizisten hatten ihn am Mittwoch am Rand der Innenstadt auf frischer Tat beim Drogenverkauf erwischt und festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden größere Mengen Haschisch und Amphetamin gefunden, wie die Polizei am Dienstag berichtete.