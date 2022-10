Gleich drei Polizisten hat ein mutmaßlicher Einbrecher bei und nach seiner Festnahme in Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) verletzt.

Wie die Beamten am Dienstag berichteten, war der 20-Jährige am Sonntag in flagranti festgenommen worden. Weil er Drogenutensilien dabei hatte, sollte ihm Blut abgenommen werden. Dagegen wehrte er sich vehement.