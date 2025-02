Der Gewinner des 88-Millionen Eurojackpots aus Nordhessen hat sich gemeldet. Eine Woche lang war unklar, wer der neue Super-Millionär ist. Ganz sicher ist die Sache auch noch nicht: Die Quittung fehlt noch.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

88 Millionen gewonnen, aber nichts mitbekommen: Eine Woche lang war unklar, wer der nordhessische Glückspilz ist, der künftig als Super-Millionär leben könnte. Nun hat sich der oder die Tipperin bei der Lottogesellschaft gemeldet.

Aber wo ist die Quittung?

Ganz sicher ist die Sache aber noch nicht: Derzeit liege die Gewinnquittung noch nicht im Original vor, teilte Lotto Hessen mit. Ob es sich um einen Einzelspieler, eine Spielerin oder eine Tippgemeinschaft handelt, wollte die Gesellschaft nicht sagen.

Lotto Hessen wartet nun auf die Vorlage der Quittung, die dann genau geprüft wird. Der Tippschein war an einer Annahmestelle in Nordhessen abgegeben worden. Mit exakt 87.949.627 Euro und 70 Cent ist es der zweithöchste je in Hessen erzielte Lotteriegewinn.

Der Tipp sei anonym und ohne Kundenkarte abgegeben worden - und das nur wenige Minuten vor Annahmeschluss, hatte Lotto Hessen berichtet.

"Unfassbar wertvolles Stück Papier"

Martin Blach, Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen, hatte am in der vergangenen Woche nach Bekanntwerden des Riesengewinns gesagt: "Bitte melden Sie sich jederzeit bei uns in der Zentrale in Wiesbaden, am besten so schnell wie möglich, und passen Sie bis dahin gut auf Ihre Spielquittung auf - sie ist seit gestern Abend ein unfassbar wertvolles Stück Papier."

Eingesetzt hatte der hessische Tipper oder die Tipperin dafür 28 Euro. Der Gewinn ist steuerfrei, da die Wett- und Lotteriesteuer in Höhe von 16 2/3 Prozent lediglich auf den Einsatz erhoben wird. Sie beträgt in diesem Fall 4,67 Euro.

Lotto Hessen rät zu "absolutem Stillschweigen"

"Ein Lottogewinn in dieser Höhe ist keine alltägliche Sache, keine Veränderung, auf die man sich mal eben vorbereiten kann. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man besonnen reagiert und sich zunächst genau überlegt, wen man in den Gewinn einweihen möchte", sagte Blach.

Er riet Hessens neuem Mega-Gewinner gerade im ersten Strudel der Glücksgefühle zu "absolutem Stillschweigen".

Erster hessischer Millionen-Lottogewinn des Jahres

Nach Angaben von Lotto Hessen handelt es sich um den ersten hessischen Millionen-Lottogewinn des Jahres. Den Gewinn-Rekord hält ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet, der im Mai 2021 rund 90 Millionen Euro abgesahnt hatte.

Auch in Bayern und Sachsen dürfte die Freude groß sein - dort wurde ebenso wie in der Slowakei die Gewinnklasse zwei geknackt. Hier ging es um rund 716.000 Euro.