Ex-Mann nach Mordversuch gefasst - Untersuchungshaft in Frankfurt

Kurzmeldung Ex-Mann nach Mordversuch gefasst - Untersuchungshaft in Frankfurt

Knapp drei Jahre nach dem versuchten Mord an einer Frau in Lemgo (Nordrhein-Westfalen) ist der gesuchte Ex-Mann gefasst.

Der 48-Jährige sei in Kroatien festgenommen und im Flugzeug nach Frankfurt gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er sitze nun in Untersuchungshaft.