Fahrzeug gerät in Brand Tödlicher Unfall bei Hofgeismar

Auf der B83 bei Hofgeismar (Kassel) ist am Dienstagmorgen der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen.

Laut Polizei war der 19-Jährige aus noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren, wo sein Fahrzeug in Brand geriet. Der Mann verbrannte in seinem Wagen. Ersthelfer mussten seelsorgerisch betreut werden. Die B83 war für Stunden gesperrt.