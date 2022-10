Reise endet in Haft statt in USA

Die Bundespolizei hat am Dienstag am Flughafen in Frankfurt einen 27-Jährigen festgenommen, der wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe per Haftbefehl gesucht wurde.

Statt in den USA endete seine Reise vorerst in der Justizvollzugsanstalt in Darmstadt, bis er den Betrag von 600 Euro wegen Fahrens ohne Führerschein nachzahlt.