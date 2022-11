Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat am Freitag versucht, sich in Lorch (Rheingau-Taunus) durch einen Sprung in den Fluss Wisper der Festnahme durch die Polizei zu entziehen.

Die Beamten liefen allerdings über eine nur wenige Meter entfernte Brücke und konnten den nassen Flüchtenden am anderen Ufer aufgreifen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Festgenomme wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.