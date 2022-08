Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 50 Jahre alte polizeibekannte Mann am Samstag mit einem Mittäter einem Mieter begegnet und dann geflüchtet sein. Mittlerweile wurde er in ein Gefängnis überstellt.