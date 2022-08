Ein älterer, offenbar verwirrter Mann hat am Mittwochmorgen einen Polizeieinsatz in einem Einfamilienhaus in Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) ausgelöst.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gerufen, weil der Mann seine Pflegerin mit einer Schreckschusspistole bedroht haben soll. Er konnte festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.