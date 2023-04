Feuer in Garage in Maintal ausgebrochen

Am Samstagnachmittag ist in einer Garage in Maintal (Main-Kinzig) ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, löschte die Feuerwehr das Feuer, ehe es auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnte. Die Bewohnerin des Hauses wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt. Die Höhe des entstandenen Schadens und die Ursache für das Feuer waren zunächst unklar.