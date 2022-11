Feuer in Halle eines Sägewerks in Otzberg

Radlader gerät in Brand

In einer Halle eines Sägewerks in Otzberg (Darmstadt-Dieburg) hat es am Samstag gebrannt.

Nach Angaben der Polizei war ein geparkter Radlader aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Durch das Feuer wurde auch in der Nähe gelagertes Holz beschädigt. Ein Mitarbeiter wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.