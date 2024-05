Flüchtige Rinder aus Ober-Mörlen entdeckt - Fangversuch am Donnerstag

Vor einer Woche verschwanden ein Bulle und eine Kuh von einem Hof in der Wetterau. Nun wurde das flüchtige Duo in einem Waldgebiet gesichtet. Mit einem Narkosegewehr sollen die beiden jetzt eingefangen werden.

Die Suche hat ein (vorläufiges) Ende: Vor einer Woche war ein Bulle und ein weibliches Rind von einem Hof aus Ober-Mörlen (Wetterau) ausbebüxt. Selbst Drohnen wurden bei der Suche eingesetzt.

Nun die Erfolgsmeldung: Wie Ramona Köhler von der Tierrettung "Tierschutzengel RheinMain" dem hr am Mittwoch sagte, wurde das Duo in einem Waldstück von einer Wildkamera gesichtet. Damit Tiere nicht wieder flüchteten, werden sie jetzt von Kameras weiter überwacht. Ihr Besitzer stelle ihnen zudem morgens und abends Futter bereit.

Narkosegewehr soll Flucht beenden

Am Donnerstag wolle man versuchen, die Rinder einzufangen, so Köhler. Ein Tierarzt solle den Bullen mit einem Narkosegewehr betäuben. Um etwaige Fluchtversuche in das Dickicht oder, noch schlimmer, auf eine nahe Straße zu verhindern, werde der Wald zusätzlich von Helfern "umstellt".

Für den Fall, dass die beiden Rindviecher sich nicht gleich einfangen ließen, werde man am Wochenende noch einmal einen Versuch starten.