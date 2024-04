Ein 25-Jähriger hatte am Sonntag zuerst eine Frau schwer verletzt und war dann auf der Flucht vor der Polizei in den Main gesprungen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchter Tötung. Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich offenbar gut.

Nach dem Angriff auf eine 38 Jahre alte Frau in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) am Sonntag ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen einen 25-Jährigen. Er soll der Ex-Freund der Frau sein, wie die Staatsanwaltschaft am Montag auf hr-Anfrage mitteilte. Er sollte am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Vorwurf lautet versuchte Tötung.

In der Nacht zum Sonntag hatte es nach Polizeiangaben in Ginsheim-Gustavsburg einen Streit zwischen dem 25-Jährigen und der 38-Jährigen gegeben. Dabei wurde die Frau nach Angaben der Staatsanwaltschaft "nicht unerheblich verletzt". Zeugen bekamen das mit und riefen die Polizei.

Opfer kommt ins Krankenhaus

Die Beamten fanden den Angreifer kurz darauf auf der Kostheimer Brücke. Er wollte offenbar in Richtung Wiesbaden fliehen. Von der Brücke aus sprang der Flüchtige dann in den Main. Seiner Festnahme entkam er aber nicht.

Die Wasserschutzpolizei, die mit ihren Booten für die Sicherheit am Fluss zuständig ist, griff den Mann nach Polizeiangaben im Main auf.

Die schwer verletzte Ex-Freundin des Mannes liegt seit dem Angriff noch immer im Krankenhaus. Ihr Zustand sei stabil, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Worum es genau beim Streit ging, ist nicht bekannt. Der Beschuldigte habe bisher keine Angaben gemacht. Zu den Hintergründen der Tat sagt die Staatswanwaltschaft auch aus ermittlungstaktischen Gründen nichts.

Sprung aus knapp sieben Metern Höhe

Der 25 Jahre alte Beschuldigte wurde bei seinem Sprung in den Main nicht verletzt, erklärte ein Polizeisprecher. Er sei nur kurz im Wasser gewesen.

Die Kostheimer Brücke verbindet Ginsheim-Gustavsburg mit dem Wiesbadener Stadtteil Kostheim. Sie überspannt den Main 180 Meter lang, ist genau 6,7 Meter hoch - und darunter fließt, nicht mit wenig Strömung, der Fluss.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen