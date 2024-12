Eine 34-Jährige ist in einer Wohnung in Bensheim getötet worden. Tatverdächtig ist ihr getrennt lebender Ehemann. Er wurde festgenommen.

Ein Anwohner, der durch Geschrei wach geworden war, hatte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch gegen 3.45 Uhr alarmiert. Die Beamten fanden in einer Wohnung in Bensheim-Auerbach (Bergstraße) die schwer verletzte, leblose Frau. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb sie noch am Einsatzort.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 34-Jährige durch Stichverletzungen tödlich verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilte. Im Außenbereich des Anwesens nahmen Polizisten in den frühen Morgenstunden den 36 Jahre alten, in Trennung lebenden Ehemann der Frau vorläufig fest. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Die Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem hr am Mittwoch. Nähere Angaben machte die Behörde mit Verweis auf laufende Ermittlungen zunächst nicht.