Diebesbande in Offenbach gefasst

Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls haben Ermittler in Offenbach vier Männer und eine Frau festgenommen.

Drei der Männer sitzen in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Die mutmaßliche Bande sei in der Nacht zum 13.April auf frischer Tat an einer Lagerhalle ertappt worden. Dort sollen zwei der Verdächtigen Lagerboxen aufgebrochen haben. In einem Auto habe man zudem eine Schusswaffe und Munition entdeckt. Gegen den 32 Jahre alten mutmaßlichen Bandenchef lagen den Angaben zufolge mehrere offene Haftbefehle vor.