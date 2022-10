Die Einsatzkräfte vor dem Mehrfamilienhaus in Babenhausen.

Die Einsatzkräfte vor dem Mehrfamilienhaus in Babenhausen. Bild © Keutz TV-News

In Babenhausen haben eine Frau und ihre beiden Töchter eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Als Ursache vermutet die Polizei einen auf der Terrasse stehenden Grill.

Eine 37-jährige Frau und zwei Mädchen haben am frühen Freitagmorgen in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Der 54 Jahre alte Vater der Kinder habe morgens um 4.30 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem seine Frau kurzzeitig ohnmächtig geworden sei, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. In der Wohnung der Familie habe dann ein CO-Messgerät ausgeschlagen.

Die Frau sowie ihre sieben und elf Jahre alten Töchter mussten leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Auch der Vater wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Als Ursache für den erhöhten Kohlenmonoxid-Wert vermutet die Polizei einen Grill, welcher auf der Terrasse der Wohnung genutzt worden sei: Das Gas könne demnach über eine offene Tür dann in die Wohnung gezogen sein.

