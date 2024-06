Beim Zusammenstoß mit einem Lkw auf der B62 bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) ist am Dienstag der 22 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden.

Laut Polizei war er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Der schwerst verletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Beifahrer und der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Die Straße war gut vier Stunden gesperrt. Den Schaden gab die Polizei mit rund 40.000 Euro an.