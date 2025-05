Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B454 sind am Dienstag bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) mindestens fünf Personen schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 20.05.25 um 22:20 Uhr

Sie seien in einem der Unfallfahrzeuge eingeklemmt gewesen und hätten von der Feuerwehr befreit werden müssen, berichtete die Polizei. Zwei Rettungshubschrauber brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Bundesstraße wurde in beiden Richtungen gesperrt.