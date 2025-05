Ein Autofahrer hat in der Nähe des Bahnhofs in Fulda einen Fahrradfahrer angefahren und leicht verletzt.

Der 42-Jährige lenkte am späten Samstagnachmittag seinen Wagen wohl wegen Gegenverkehrs nach rechts, wo der 52-Jährige in dieselbe Richtung radelte. Er stürzte daraufhin und verletzte sich am Kopf, wie die Polizei meldete.