Fußgänger an Ampel in Offenbach angefahren

Ein 59 Jahre alter Autofahrer in Offenbach hat am Samstagmorgen einen an der Ampel wartenden Passanten angefahren.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt der Fußgänger dabei schwere Verletzungen. Der 59-Jährige fuhr zunächst weg, konnte später aber gefasst werden.