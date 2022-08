Nachdem er auf der Flucht vor einer Kontrolle eine Frau angefahren und lebensbedrohlich verletzt haben soll, sitzt ein Mann in Fulda in Untersuchungshaft.

Gegen den 21-Jährigen werde wegen Verdachts auf versuchten Mord sowie auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der Mann soll am Freitag in Fulda vor einer Polizeikontrolle davongerast sein. In einer Kurve verlor er die Kontrolle. Auf einem Gehweg erfasste er die 71-jährige Frau und soll sie mehrmals gegen einer Mauer gefahren haben.