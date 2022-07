Ein 28 Jahre alter Mann ist in Kassel über mehrere Dächer vor der Polizei geflohen und hat einen Mann in dessen Wohnung bedroht und festgehalten. Der 28-Jährige sei in der Nacht zum Freitag in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen, ehe es zur Verfolgung über die Dächer kam, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Ende seiner Flucht sei der Mann aus etwa vier Metern Höhe abgestürzt, als er versuchte, von einem Balkon auf eine Laterne zu springen.