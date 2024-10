Tatverdächtiger in U-Haft Mann schleicht in Haus und missbraucht schlafende Kinder

In Ginsheim-Gustavsburg soll sich ein Mann in ein Wohnhaus geschlichen und dort zwei schlafende Kinder sexuell missbraucht haben. Der 27-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 27-Jährige am vergangenen Samstagabend das Wohnhaus einer Familie in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) betreten haben, in dem gerade eine Feier stattfand. Der Mann soll sich in die Zimmer von zwei dort schlafenden neunjährigen Kindern begeben und sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen haben, teilten Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei am Montag mit. Tatverdächtiger der Familie unbekannt Auf Nachfrage des hr teilte die Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mit, dass der Beschuldigte der Familie nicht bekannt sei. Er konnte das Haus betreten, da dieses offenbar unverschlossen war. Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in das Haus lagen nicht vor. Bei den Kindern handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Jungen und ein Mädchen. Die Kinder sollen demnach auf sich aufmerksam gemacht haben. Danach sei der Mann von Bewohnern und weiteren Anwesenden bemerkt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige machte zu den Vorwürfen bislang keine Angaben. Vorstrafen des Mannes seien nicht bekannt, so die Staatanwaltschaft. Die Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen des Geschehens dauern an.