Diebe haben für ihr Diebesgut Urnengräber auf einem Friedhof in Liederbach (Main-Taunus) ausgeräumt.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag brachen die Diebe zwei Gräber auf, warfen die Urnen in Mülleimer und versteckten ihr Diebesgut in den Grabstätten. Was darin konkret versteckt wurde, ließ die Polizei offen