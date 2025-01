Schwerer Unfall in Griesheim

Eine 68 Jahre alte Frau ist im südhessischen Griesheim von einer Straßenbahn angefahren worden. Sie wollte offenbar die Gleise überqueren, als es zu dem tödlichen Unfall kam.

Tödlicher Unfall am Samstagmorgen in Griesheim (Darmstadt-Dieburg): Die 68 Jahre alte Fußgängerin wollte nach bisherigen Erkenntnissen die Straßenbahngleise an einem unbeschrankten Bahnübergang Höhe Fichtestraße überqueren.

Dabei übersah sie offenbar eine aus Richtung Darmstadt herannahende Bahn. Die Fußgängerin wurde getroffen und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 28-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt. Für die Maßnahmen wurde die Strecke zwischen Darmstadt und Griesheim zwischenzeitlich gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.