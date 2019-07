Polizeieinsatz in Wächtersbach - am Nachmittag fielen Schüsse.

Polizeieinsatz in Wächtersbach - am Nachmittag fielen Schüsse. Bild © osthessen-news.de

Großfahndung nach Schüssen in Wächtersbach

In Wächtersbach sind am Nachmittag Schüsse gefallen. Laut Augenzeugen wurde ein Mann aus einem Auto heraus niedergeschossen. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Täter.

Am Montagnachmittag sind in Wächtersbach (Main-Kinzig) Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei vor Ort läuft eine Fahndung, auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. Weitere Informationen wollten die Beamten zunächst nicht herausgeben. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich später am Tag gemeinsam äußern.

Zeugen: Schüsse aus Auto heraus

Die Gelnhäuser Neue Zeitung hatte auf Facebook zuerst über mehrere Schüsse in der Stadt berichtet. Tatort ist demnach die am östlichen Stadtrand gelegene Industriestraße. Laut dem Radiosender FFH hatten Augenzeugen beobachtet, dass ein Mann aus einem Auto heraus niedergeschossen wurde. Das Opfer sei schwer verletzt worden.

