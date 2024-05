Gegen einen 37-Jährigen ist nach einem tödlichen Streit in Oberursel (Hochtaunus) Haftbefehl erlassen worden.

Es bestehe der dringende Tatverdacht gegen ihn, einen 55-Jährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft tödlich verletzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mit. Der 55-Jährige war an mehreren Stichverletzungen noch vor Ort gestorben. Der 37-Jährige wurde in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Die genauen Umstände seien weiter unklar, hieß es.