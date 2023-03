Beim Brand eines Einfamilienhauses ist in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befand sich die Bewohnerin bei Ausbruch des Feuers nicht in dem Haus. Die Einsatzkräfte waren am späten Freitagabend kurz vor Mitternach alarmiert worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.