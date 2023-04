Heizkissen löst Brand in Nidderau aus

Kurzmeldung Heizkissen löst Brand in Nidderau aus

Nach einem Wohnungsbrand in Nidderau (Main-Kinzig) am Freitagabend sind vier Menschen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gekommen.

Nach Angaben der Polizei hat vermutlich ein defektes Heizkissen eine Matratze in Brand gesetzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.